Kasa itirafçı oldu, örgüt çözüldü

Kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ veya PKK gibi terör örgütlerine operasyon yapacaklarını söyleyerek inandırdıkları vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çeteye ilişkin savcılık iddianamesi tamamlandı. 9 mağduru toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şebekenin tamamı tutuklu 35 üyesinin 'Zaza' kod adli Şanlıurfa'da yaşayan Cevher Y. tarafından yönetildiği kaydedildi.İddianamede, örgütün dolandırıcılıktan elde ettiği tüm paranın Barış A. tarafından kripto para borsasında kullanıldığı tespit edildi. Hesapların ise her birine yüzde 10 komisyon verilen 23 farklı hesapta tutulduğu belirtildi.İddianameye göre 80 yaşındaki Fatma Gülsemin D.'den iki ayrı işlemde havale yoluyla 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı. Son havale sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisinin şüphesi üzerine gözaltına alınan Barış A. etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu, tüm örgütü deşifre etti. Örgüt lideri Cevher Y.'nin 700 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, örgütün üyesi konumundaki diğer sanıkların da benzer suçlardan cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheliler, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.