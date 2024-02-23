Kasap köpeği öldürdü, hayvanseverler ayaklandı

Geçtiğimiz günlerde, bir sokak köpeğini oğlunu ısırdığı iddiası ile öldüren Orçun Maviş, hakkında açılan 'hayvanı kasten öldürme' suçuyla ilgili davadan beraat etti. Cumhuriyet savcısının, sanığın suçunun sabit olduğunu ve 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep etmesine rağmen, mahkeme Maviş'in kusurunun bulunmadığına ve eylemin zorunluluk hali içinde gerçekleştiğine hükmetti.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Kararın ardından hayvan severler, Orçun Maviş'in evinin önünde toplanarak mahkeme kararını protesto etti. Maviş, protesto anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini ve kararı protesto edenler için 'zavallı zihniyet' ifadelerini kullandı.

DERDİ OLAN SÖYLESİN

Kasaplık yapan Orçun Maviş, sosyal medya hesabından tam olarak şu ifadeleri kullandı, "Zavallı zihniyet. Beni protestoya gelmişler polis eşliğinde. İndim aşağıya Orçun Maviş burada, bir derdi olan söylesin dedim. Başta çocuklar olmak üzere o kadar insan öldürdü başıboş itler. Hiç birinde toplandılar mı? Hayır."

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Bu olay, hayvan haklarına yönelik duyarlılığın ve sokak hayvanlarına karşı yapılan muamelelerin tartışılmasına yol açtı. Mahkeme kararının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda geniş çapta tepkiler yükseldi.