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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Kasımpaşalı futbolcunun yol kavgası karakolda bitti

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kasımpaşalı futbolcunun yol kavgası karakolda bitti
Süper Lig'de top koşturan topçuların başı trafikle dertte. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan geçirdiği trafik kazası sonrası çıkan kavgada saldırıya uğramıştı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynayan Fransız futbolcu Valentin Eysseric'in de (31) geçtiğimiz ay trafikte kavgaya karıştığı ortaya çıktı.
Eysseric, 8 Haziran'da eşi Sandra Sofia Bendjeriou ile birlikte çocuğunu okuldan almaya gitti. İddiaya göre Tarabya'daki okulun sokağında aracını yol ortasına bırakan futbolcuya arkasındaki araçta bulunan Suzanne A. (64) ve Ayla B. (66) kornaya basarak tepki gösterdi. Daha sonra araçtan inen kadınlar ile futbolcunun eşi Sandra arasında tartışma başladı. Olay yerine gelen polis, tarafları karakola götürdü.



Tercüman yardımıyla ifadesi alınan Eysseric, "Sokak dar olduğu için yavaşlayınca arkadaki araçlar kornaya bastı. Eşim camdan 'Araçta bebek var. Stop' dedi. Eşim oğlumu okuldan alıp geldi. İki kadın eşime doğru koşup İngilizce ve Türkçe hakaret etti. Plakamız çekilince eşim de onların plakasını çekmek istedi. Eşime saldırdılar. Eşim can havliyle okula sığındı. Darp raporu aldık" diyerek şikâyette bulundu. İfadeleri alınan kadınlar ise futbolcunun eşinin "Pis Türkler, barbarlar, siz zaten ülke olarak herkese saldırırsınız" dediğini öne sürerek şikâyetçi oldu.

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Kasımpaşalı futbolcunun yol kavgası karakolda bitti
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