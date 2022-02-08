Katırcıoğlu: “Yeter ki, milletimizi kandırmayın”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, yapmış olduğu yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı firmaları 'Beşli çete' olarak itham edip, bu firmalara torpil geçildiği imasıyla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi hedef almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi bir ayrımcılık söz konusu olsa, bu firmaların alt taşeronlarının da seçilerek belirlenmesi gerekirdi. Böyle bir ayrımcılığın olmadığını, tek amacın ülkemizin ve milletimizin daha hızlı hizmet ve yatırıma kavuşması olduğunu biz biliyorduk. Milletimiz de bu hizmetleri alıyordu.Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sizin 5'li çete" dediğiniz firmalardan yüklü iş alan CHP'li İl Başkanı yok mu? Açıklayın diye çağrı yaptık" dedi.

"SORUMUZUN MUHATABI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Ancak bugün yerel bir internet sitesine konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Genel Başkanın cevabını beklemeden kendisi itirafta bulunarak, bu firmalardan iş aldığını kabul etti. Ayrıca Kocaeli Kandıra Yolu ve Akkuyu Nükleer Santrali İnşaat'ında da alt taşeron olarak iş aldığını duyurdu. Gerçi, İzmit Belediyesi'nde ihalesiz doğrudan teminle iş alan yeğenini "Dedemin amcasının oğlunun oğlu" diyerek inkâr etmeye çalışan Sayın Yıldızlı, bu kez de firmaların Rus ortağından işi aldığını belirterek durumu kurtarmaya çalışsa da, konu net şekilde anlaşılmıştır. Sayın Yıldızlı, bu itirafında, "Evet iş yapıyorum, Radiye Hanım gelsin benim ümüğümü de sıksın" demiş. Harun Bey'in yaptığı etik midir, değil midir, bu konuda öncelikle kendi partililerine bir açıklama borcu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kamuoyuna 5'li çete deyip, ardından bu firmalardan nasıl iş aldığını da milletimize açıklaması gerekir. Diğer taraftan işini hakkıyla, hukukuyla, doğru yapanla bizim sorunumuz olamaz.84 milyon vatandaşımıza, ayrımcılık yapmadan hizmet etmek bizim şiarımızdır. Partili mi değil mi ayrımına gitmeyiz. Ümüğünü sıkmakla ilgili bu açıdan endişe duyması gerekmez. Yeter ki, milletimize konuşurken başka, kendi işinizi yaparken başka davranmayın" dedi.