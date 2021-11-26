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Giriş Tarihi: 26.11.2021 17:00 Son Güncelleme: 26.11.2021 17:03

Kaya Olgar hayatını kaybetti

DHA
Kaya Olgar hayatını kaybetti

Manken, foto model ve oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti.

1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar (57) hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu. 22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

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Kaya Olgar hayatını kaybetti
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