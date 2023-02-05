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Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:13 Son Güncelleme: 5.2.2023 15:37

Kayakçılar Yüksekova’ya akın etti

Türkiye Kayak Federasyonu ilk defa Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu eleme yarışmaları yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından kayakçılar katıldı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Kayakçılar Yüksekova’ya akın etti

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü mevkiinde düzenlenen ve iki gün sürecek Kayaklı Koşu yarışmalarına 20 ilden 550 sporcu katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto'nun startını verdiği yarışmada sporcular, yoğun kar yağışına rağmen derece elde edebilmek için büyük mücadele verirken, yarışma alanına gelen aileler ise hem dışarıdan gelen sporculara hem de kendi çocuklarına moral ve destek verdi.

"YÜKSEKOVALIM SPORCULARIMIZ BİZİ YURTDIŞINDA TEMSİL EDİYOR"

Yüksekova benim için çok değerli bir ilçedir diyen Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto," Yüksekova'da Kayaklı koşu yarışması yapmak yıllardan beridir hayalimizdi. Bunun nedeni Yüksekova uzun yıllar milli takıma Fikret Öner gibi bir sürü milli sporcu vermiş. Yüksekova'dan çok iyi sporcularımız çıkıyor. Bu sporcularımız Ülkemizi Yurtdışında temsil ediyor. Bugün Yüksekova'da olmaktan ve bugün burada bu yarışmayı gerçekleştirmekte de çok mutluyum. Yüksekovalı halkımız son derece misafirperverler. Bundan sonrası içinde aslında bu bir başlangıç biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa Yüksekova'da kayak yarışması yapılıyor. Hedefimiz uluslararası yarışmalar yapmak, uluslararası yarışmaları Yüksekova'ya getirmek" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIZ, ÇOK MUTLUYUZ"

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ise,"Yüksekova Çok mutluyuz, şuan Yüksekova tarihi anlar yaşıyor. Yüksekova şuan müthiş bir atmosfer içerisinde ve yoğun kar yağışı altında Ülkemizin farklı illerinden gelen yaklaşık 550 sporcu ile şuan kayaklı koşu eleme yarışmaları yapılıyor. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Federasyon başkanımız sağ olsunlar bu yarışmayı Yüksekova ilçemize aldılar" şeklinde konuştu.

Düzenlenen organizasyonda sporculara ve misafirlere yöresel yemek keledoş ikram edilirken, yarışma alanında yoğun kar yağışı altında halaylar çekildi.

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Kayakçılar Yüksekova’ya akın etti
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