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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:58 Son Güncelleme: 23.6.2022 14:55

Kayıp Ali Kemal’den kötü haber

ABBAS ÇAKAR
Kayıp Ali Kemal’den kötü haber

İstanbul’da oturan ve 15 Haziran 2022 gününden bu yana kendisine ulaşılmayan Ali Kemal Yüce’ye ait cep telefonunun, Kocaeli Kandıra İlçesinde sinyal vermesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında, gencin başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu.

İstanbul'da oturan ve Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Ali Kemal Yüce (22), 15 Haziran günü ortadan kayboldu. Ailesinin kendisinden haber alamaması ve ulaşamaması üzerine yapmış olduğu kayıp başvurusuyla, harekete geçen emniyet güçleri gence ait telefonun son olarak Kocaeli Kandıra İlçesinde sinyal verdiğini tespit etti.

Yapılan tespit üzerine Kandıra İlçesi Kefken bölgesinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bu bölgede bir iş yerinin de güvenlik kamerasına da Yücel'in görüntüsünün takılması üzerine, ekipler arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalar sonucu kayıp gencin Kerpe Mahallesi, Kumcağız mevkii ormanlık arazi içerisinde tabanca ile baş kısmına bir el ateş etmek suretiyle intihar ettiği belirlendi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kayıp Ali Kemal’den kötü haber
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