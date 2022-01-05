Haberler Yaşam Haberleri Kayıp hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! 30 Aralık'ta arkadaşlarımla buluşacağım demişti...
Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:02 Son Güncelleme: 5.1.2022 14:05

Kayıp hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! 30 Aralık'ta arkadaşlarımla buluşacağım demişti...

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kayıp hemşire Batuhan Yiğit’ten acı haber! 30 Aralık’ta arkadaşlarımla buluşacağım demişti...

Denizli’de 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için ailesi ile kaldığı evden ayrılan, 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit’tin cesedi oturduğu mahallede bulunan televizyon vericilerinin olduğu bölgede bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. 30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi. Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı. Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalar devam ederken 112 Acil İhbar Merkezi'ne bir ihbar geldi. İhbarda Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan televizyon vericilerinin bulunduğu bölgede birinin hareketsiz bir şekilde yattığı bilgisi verildi. Bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda yerde yatan hareketsiz kişinin kayıp olarak aranan genç hemşirenin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kayıp hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! 30 Aralık'ta arkadaşlarımla buluşacağım demişti...
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