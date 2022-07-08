Kayıp kadının cesedi bulundu

Gölmarmara ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hanife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. En son 4 Temmuz günü köy meydanında görülen yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Bölgede ilçe jandarma ekiplerinin dışında, 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, 1 iz takip köpeği olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı.
4 Temmuz'dan bu yana gece saatlerinde de termal kameralarla devam eden çalışmalar sonrası Eralp'in cansız bedeni Çömlekçi Mahallesi yakınında kayalıkların arasında bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Eralp'in bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.