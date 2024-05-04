Kaymakam, vatandaşların dertlerine derman oluyor

Midyat İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle göreve başladığı Eylül 2023 tarihinden bu yana saha da bir taraftan ilçe ve kırsal mahalleri tanıyor, bir taraftan da vatandaş odaklı hizmet ederek mahallenin sorunlarını çözüyor, okullarda başarının attırılması için büyük çaba gösteriyor. Kaymakam Özdemir, bu kez kurum amirleriyle birlikte ilçeye bağlı Adaklı, Yeşilöz, Dolunay ve Bağlarbaşı mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Özdemir, ilk olarak mahallenin sosyal tesisinde mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Burada muhtar ve köylüleri dinleyen Kaymakam Özdemir, daha sonra ilgili birimlere sorunların çözümü ve isteklerin karşılanması için talimat veriyor. Kaymakam daha sonra okula geçerek, burada da öğretmenler ile görüşüp okulları ile ilgili istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Özdemir ardından sınıflarda öğrenciler ile bir araya gelerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıp yüzlerini güldürdü.





Gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili açıklama yapan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, vatandaşları yaşadıkları yerde ziyaret etmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Mahalle muhtarlıklarımızı, köy okullarımızı, sağlık ocaklarımızı, camilerimizi, kamu binalarımızı ziyaret edip, eksikleri, sorunları tespit ediyoruz. Hem vatandaşımızı yaşadığı yerde birebir dinliyor, hem de sorunları kendi ekibimizle gözlemliyoruz. İlgili kurumlara, ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı iletip hızlı bir şekilde çözüm sağlamak için bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. İnşallah hayırlı sonuç alacağız" dedi. Okulların akademik başarısına da değinen Kaymakam Özdemir, "Başarının artırılması ile ilgili uzun süredir devam eden projemiz var. Burada okullarımızı tek tek ziyaret edip, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tek tek görüp onların sorunlarını, problemlerini sahada araştırıp öğreniyoruz. Başarının artırılması için ilçe milli eğitim müdürlüğümüz bu konuda kaynak, fiziki ortamların iyileştirilmesi gibi sorunları değerlendirip çözüm odaklı ziyaretler yapıyoruz" dedi.