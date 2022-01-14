Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 13:29

Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA
Kayseri’de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.S, C.Y, Ö.D, F.Ö, M.Ş. ile A.D. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, av tüfeği, hızar motoru, akü, 2 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, kamyonlara ait 3 motor bloğu ve 4 kayak ayakkabısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari M.M'yi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
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