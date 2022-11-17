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Giriş Tarihi: 17.11.2022 20:20

Kayseri’de gürültü kavgası 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de Melikgazi’de önceki gün iki komşu arasında gürültü yapma meselesinden çıkan tartışma polisin araya girmesiyle son buldu. Bir gün sonra apartman girişinde karşılaşan iki komşu bu kez bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavgada iki komşu ile bir çocuk bıçaklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de gürültü kavgası 1’i ağır 3 yaralı

Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan A.S. ile alt komşusu R.Y. önceki gün gürültü meselesi yüzünden tartıştı.

İhbar üzerine apartmana giden polis ekibi, tarafları sakinleştirerek olay yerinden ayrıldı. Ancak öfkeleri dinmeyen komşular 1 gün sonra apartman girişinde karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine komşulardan A.S yanında bulunan bıçakla O.Y'yi bıçaklayıp oğlu R.Y'yi de darp etti. O.Y'nin bıçağı eline geçirmesiyle birlikte bu kez bıçaklanan A.S oldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.S ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralanan O.Y ile oğlu R.Y'de başka bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de gürültü kavgası 1’i ağır 3 yaralı
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