Kayseri’de gürültü kavgası 1’i ağır 3 yaralı

Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan A.S. ile alt komşusu R.Y. önceki gün gürültü meselesi yüzünden tartıştı.

İhbar üzerine apartmana giden polis ekibi, tarafları sakinleştirerek olay yerinden ayrıldı. Ancak öfkeleri dinmeyen komşular 1 gün sonra apartman girişinde karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine komşulardan A.S yanında bulunan bıçakla O.Y'yi bıçaklayıp oğlu R.Y'yi de darp etti. O.Y'nin bıçağı eline geçirmesiyle birlikte bu kez bıçaklanan A.S oldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.S ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralanan O.Y ile oğlu R.Y'de başka bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.