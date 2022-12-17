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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Kaza yapan araç gece kulübüne daldı: 5 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaza yapan araç gece kulübüne daldı: 5 yaralı
İzmir'ın Karabağlar ilçesinde kaza yapan iki otomobilden biri savrularak gece kulübüne daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden Y.K.'nın (19) ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde meydana gelen kazada Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

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Kaza yapan araç gece kulübüne daldı: 5 yaralı
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