Kedi katiline yine ‘iyi hal’ uygulandı

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında ikinci kez karar verildi. Keloğlan, 'Kasten hayvan öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukatta salonda hazır bulundu. Siyasi partilerin ve birçok STK avukatları da davaya katılma talebinde bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi.