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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Kerbela şehitleri anıldı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Kerbela şehitleri anıldı
Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1383. yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ- DER) tarafından İstanbul Halkalı'da 'Geleneksel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen merasimde bir araya gelen binlerce kişi, matemin sembolü siyah elbiseler içinde gözyaşı döküp göğüslerini dövdü. Binlerce vatandaşın akın ettiği tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyen binlerce vatandaş, Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve 71 kişiyi gözyaşları ve ağıtlarla andı. Aşura Meydanı ve çevredeki alanlara, evlere, işyerlerine siyah bayraklar ve Kerbela faciasını tasvir eden resimler asıldı. Törende konuşan Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Aşura gününün Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye tüm şehitleri anma günü olması talebini yineledi. Genel bütçeden pay talebine de değinen Özgündüz, inanç değerlerine yönelik hakaret ve saldırılara karşı yasal önlem alınması gerektiğini ifade etti.

KARS'TA BINLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
KARS'TA, Kerbela şehitleri için binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Hz. Ali Çarşı Camii önünde toplanan vatandaşlar Kuran-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterleri ile Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği önüne yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincirle vurdu. Duygulu anların yaşandığı etkinliğin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüyen vatandaşlar, burada da mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yâd etti.

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Kerbela şehitleri anıldı
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