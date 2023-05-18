’Kesik baş’ cinayetinin tek tutuklu sanığı hakkında şok karar!

'AĞABEYİMİN FAİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEDİM'

Tutuklu sanık İbrahim Keleş ise jandarma karakolu ve tarlalara, tutuksuz sanık Sedat A.'nın imzasıyla bıraktığı ve köyde yaşayan 15 kişinin isminin yer aldığı "Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük. Su kuyusunun yanına gömdük" yazılı notlarla ilgili, "Ben jandarma karakoluna ve ölenin oğlu M.K.'nin bahçesine mektuplar bıraktım. Mektupların içeriğini ben yazdım. Ağabeyimin faillerinin bulunmasını istedim. Beni döverler, diye korkudan yazdım. Ağabeyimi Sedat A. ve R.A.'nın öldürdüğünü düşünüyorum" dedi. Mektuplarda yazdığı isimlerin köyün yaramazları ve sorunlu kişiler olduğunu düşündüğü için yazdığını anlatan Keleş, "Ben bu mektupları kendim yazdım. Yazarken yanımda birisi yoktu" dedi.

'EŞİNDEN İZİNSİZ EŞİKTEN ÇIKMAZ'

Öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları sanıkların hepsinden şikayetçi oldu. Mustafa Keleş'in kızı Ayten Keleş, "Babamı İbrahim'in öldürdüğünü düşünüyorum. İbrahim Keleş, eşi F.K.'den izinsiz eşikten dışarı adımını bile atmaz. Bunu İbrahim yaptı, F.K. ve amcam K.K. yönlendirdi. F.K.'nin, İbrahim'i yönlendirdiğini düşünüyorum. Ayrıca kimse doğru konuşmuyor. Hepsi yalan söylüyorlar. Gittikleri yere gitmedik diyorlar. Sanıkların hepsi beyanlarında yalan konuşuyorlar" diye konuştu. İbrahim Keleş'in avukatı, müvekkilinin engelli ve hasta olduğu, cezaevinde defalarca hastaneye kaldırıldığı, dosya içerisinde şüpheden ve bıraktığı notlardan başka somut delil olmadığını belirterek tahliyesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Savcı, İbrahim Keleş'in kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan ve tanıkların henüz dinlenmemiş olmasından dolayı tutukluluk halinin devamını, diğer tüm sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti somut delil bulunmamasından ve sağlık durumu göz önüne alınan İbrahim Keleş'in tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.