Kilometre oyunu böyle bozuldu: 200 bindeki otomobili 50 bine düşürmüşler!

'BÖYLE ALDIK' YALANI

Paravan şirketler aracılığıyla araçları birkaç kez devir yaparak olmasını değiştirdikleri tespit edilen örgüt üyelerinin, 200 bin ile 500 bin kilometre arasındaki yüksek kilometredeki araçları araçların dijital aksamına müdahale ederek 50 bin ile 75 bin kilometre aralığına düşürerek yüksek fiyatla internet üzerinden satışa sunduğu kaydedildi. Örgüt yöneticileri tarafından üyelere kilometresi düşürülmüş araç alan vatandaşların kendilerine ulaşmaları veya savcılık ve polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, kendilerinin de aracı böyle aldığını, kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini mağdur olduklarını söylemeleri talimatı verdiği öğrenildi.