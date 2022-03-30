Kilometre oyunu böyle bozuldu: 200 bindeki otomobili 50 bine düşürmüşler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paravan şirketler üzerinden araçları birkaç kez devir yaparak plakasını değiştirdikleri, 200 bin ile 500 bin kilometre arasındaki yüksek kilometredeki araçları araçların dijital aksamına müdahale ederek 50 bin ile 75 bin kilometre aralığına düşürerek yüksek fiyatla internet üzerinden satışa sunan 35 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından H.İ'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
40 ADRESE BASKIN
Ekipler eş zamanlı olarak 40 adrese baskın düzenledi. Emniyet ekipleri, suç örgütünün 35 üyesini gözaltına alırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüt üyelerinin 13 paravan şirket kurduğu, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda, 200 vatandaşı mağdur eden suç örgütünün 13 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.
'BÖYLE ALDIK' YALANI
Paravan şirketler aracılığıyla araçları birkaç kez devir yaparak olmasını değiştirdikleri tespit edilen örgüt üyelerinin, 200 bin ile 500 bin kilometre arasındaki yüksek kilometredeki araçları araçların dijital aksamına müdahale ederek 50 bin ile 75 bin kilometre aralığına düşürerek yüksek fiyatla internet üzerinden satışa sunduğu kaydedildi. Örgüt yöneticileri tarafından üyelere kilometresi düşürülmüş araç alan vatandaşların kendilerine ulaşmaları veya savcılık ve polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, kendilerinin de aracı böyle aldığını, kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini mağdur olduklarını söylemeleri talimatı verdiği öğrenildi.
TEFECİLİK YAPIP DARP ETMİŞLER
Örgüt üyelerinin maddi sıkıntı yaşayanlara yüzde 20-40 oranında faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenirken, mağdurlardan senet aldıkları, taşınmazlarına ipotek koydukları, ödemelerini geciktiren şahısları örgütün gücünü kullanarak tehdit ettikleri ve darp ettikleri mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikayetçi olmalarını engelledikleri tespit edildi.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütünde olduğu belirlenen 35 şüpheliden 29'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 12'si 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Tefecili-yağma' suçlarından tutuklanırken 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.