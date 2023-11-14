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Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:25

Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

AA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde üst düzen komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kısa süre önce kente geldiği ve sık sık ikamet değiştirdiği belirlenen F.H'yi yakaladı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
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