Kırmızı ışıkta geçen otomobil facia yarattı; 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de sabah saatlerinde Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarında meydana gelen feci kazada, iddiaya göre A.D. yönetimindeki otomobille, kavşakta kırmızı ışıkta geçerken bir anda otomobilin hakimiyetini kaybetti.

Otomobil kaldırım üzerinde bulunan yayalara ve ağaca çarptı. Kazada, ağaç devrilirken, otomobilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef, aracın çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Devrilen ağacın altında kalan yaralılardan biri olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek yaptığı çalışma ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.