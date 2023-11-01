Kız Kur’an kursunda yangın: 6 öğrenci dumandan etkilendi

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki 55 öğrencisi bulunan özel Firdevs Hafızlık İslami ve İlimler Medresesi Kız Kur'an Kursu'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yurtta ambar olarak kullanılan bölümde çıkan yangın sırasında dumanlar 3 katlı binayı sardı. Öğrencilerin çoğu bahçeye çıkarken, bazıları da üst katta mahsur kaldı. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, yaşadıkları panikle binada kalan 2 öğrenciyi dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer yandan da 3'üncü katta mahsur kalan 4 öğrenci için harekete geçti. İtfaiye aracının merdiveniyle binaya giren görevliler, öğrencileri pencereden indirdi.