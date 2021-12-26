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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Kızım bir kez daha öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kızım bir kez daha öldü
İzmir'de, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy'un (31) katili Rahman Yalçınsoy (36), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapse çarptırıldı. Kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada Rahman Yalçınsoy'a yine aynı ceza verildi. SABAH'a konuşan acılı anne Gülay Yılmaz, "Katile ödül gibi ceza verdiler. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. Kızımın katiline yine indirim çıkınca o anı yeniden yaşadım. Gözümü kapattığım her an ve her gece o anı yaşıyorum. İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak bu karar vicdanımı rahatlatmadı. Acaba böyle bir olay evlatlarının başına gelse ne yaparlardı? Kesinlikle katile müebbet cezası verirlerdi. Kızımın kanı yerde kalmayacak. Hakkını sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

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Kızım bir kez daha öldü
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