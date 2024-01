1 yıllık eşi tarafından katledilmişti! Medine Kara’nın annesinden acı haber: Evladının ölümüne dayanamadı...

Medine Kara henüz bir yıllık evli iken 8 Eylül 2017'de evinde asılı olarak bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, Kara'nın vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, her iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca sağ diz ön kısmında ve her iki diz kapağı dış kısmında yine morarmalar olduğu raporda yer aldı. Bir ay sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda Kara'nın intihar ettiği, asılmaya bağlı öldüğü belirtildi. Rapor üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bu sırada Medine'nin yaşadığı işkencelerini yazdığı günlüğünün ortaya çıkması üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Kara hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan iddianame hazırladı. 3 yıla kadar hapsi istenen ve tutuksuz yargılanan Ahmet Kara, son duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

ANNEM ACILAR İÇİNDE YAŞADI

Yaşanan bu olaylar nedeniyle anne Elife Ok, zor günler geçirdi. Sürekli genç yaşta kaybettiği kızının üzüntüsünü yaşayan Elife Ok, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen acılı anne yaşama veda etti. Elife Ok, canından çok sevdiği kızı Medine'nin yanında toprağa verildi. Önce kız kardeşini daha sonra annesini kaybeden Nuray, Değirmenci, "Kardeşimin hayat dolu bir kızdı. İntihar süsü verilerek asılmıştır. Annem 7 yıldır acılar içinde yaşıyordu. Annemin tek isteği Medine'nin ölümüne neden olan o adama en ağır ceza verilmesiydi ama göremedi. Biz Türk adaletine güveniyoruz ve kardeşimi öldüren o kişiye gereken cezayı verecektir" diye konuştu.