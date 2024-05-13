Kızıyla konuşmaya gelen damadını öldürdü!

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Reklam ajansı işleten Akif Bozdemir, iddiaya göre yaşadığı tartışma nedeniyle ailesine yanına giden eşiyle görüşmek için kayınpederi Ahmet Tökepedük'ün evine gitti. Burada kayınpeder ve damat arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Tökepedük, damadını tabanca ile ateş ederek vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Bozdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kayınpeder ise gözaltına alındı.

KAYINPEDER AHMET TÖKEPEDÜK