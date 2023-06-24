Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de cinayet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 24.6.2023 23:51 Son Güncelleme: 24.6.2023 23:52

Kocaeli'de cinayet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Çayırova İlçesinde  yaşanan olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı oğlu Tayfun Koç ile tartışan baba Y. Koç, cinnet getirdi. Eline geçirdiği bıçak ile oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de cinayet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, akşam saatlerinde yaşanan olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı baba Y. Koç ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddialara göre,tartışmanın bir anda büyümesi ile öfkesine hakim olamayan baba Y. Koç, mutfağa giderek bir bıçak aldı.

Eline geçirdiği bıçak ile oğlu Tayfun'a saldıran Y. Koç oğlunu boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu esnada binada oturan ve daireden gelen sesleri duyarak olayın olduğu daireye giden bir kişi babayı elinde bıçak ile görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Tayfun Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Y. Koç suç aleti bıçak ile gözaltına alınırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olayda hayatını kaybeden Koç'un cenazesini adli işlemler için morga kaldırdı. Öte yandan Tayfun Koç'un bir süredir babasında kaldığı ve yeni bir ev bulmaya çalıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin birazdan açıklama yapacak
Rus yönetimine isyan başlatan Wagner, adını kriz bölgelerindeki rolüyle duyurdu
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
CHP’nin başına o yakışır!
Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı
Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de cinayet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA