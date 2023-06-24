Kocaeli’de cinayet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, akşam saatlerinde yaşanan olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı baba Y. Koç ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddialara göre,tartışmanın bir anda büyümesi ile öfkesine hakim olamayan baba Y. Koç, mutfağa giderek bir bıçak aldı.

Eline geçirdiği bıçak ile oğlu Tayfun'a saldıran Y. Koç oğlunu boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu esnada binada oturan ve daireden gelen sesleri duyarak olayın olduğu daireye giden bir kişi babayı elinde bıçak ile görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Tayfun Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Y. Koç suç aleti bıçak ile gözaltına alınırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olayda hayatını kaybeden Koç'un cenazesini adli işlemler için morga kaldırdı. Öte yandan Tayfun Koç'un bir süredir babasında kaldığı ve yeni bir ev bulmaya çalıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.