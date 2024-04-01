Kocaeli’de fabrikada yangın

Yangın, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Marmara Caddesi'nde Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik su tankları üreten fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, bitişiğinde bulunan galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında galvaniz fabrikasının ofis bölümü tamamen yandı. Plastik su tankları üreten fabrikada ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.