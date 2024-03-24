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Giriş Tarihi: 24.3.2024

Kocaeli’nde muhteşem ramazan

AA
Kocaeli’nde muhteşem ramazan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kırsal mahallelerdeki vatandaşları ve öğrencileri tiyatroyla buluşturmak amacıyla 18 yıl önce hayata geçirdiği "Tır Tiyatrosu" ramazan ayında da çalışmalarını sürdürüyor. Okul bahçelerine konuşlandırılan tırda geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ı oynatan sanatçılar, öğrencilere unutulmaya yüz tutan orta oyunu ve meddahlık gibi gelenekleri de tanıtıyor. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, ramazan ayı boyunca okul bahçelerinde çocuklarla buluşacaklarını dile getirdi.
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Kocaeli’nde muhteşem ramazan
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