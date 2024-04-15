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Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:33 Son Güncelleme: 15.4.2024 11:43

Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürdü!

Malatya'da, 29 yaşındaki eşi Tolunay Şimşek'i, sırtından 8 kez bıçaklayarak öldüren Edanur Şimşek'in ilk ifadesinde 2021 yılında internet üzerinden tanıştık. Bir süre sonra severek evlendik. Tolunay ile evliliğimizin ardından şiddetli geçimsizlik başladı ve ayrılmak istiyorduk. Tolunay eve geldiğinde tekrar kavga etmeye başladı. Kendimi korumak için yaptım" dedi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürdü!

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Tolunay Şimşek (29) ile eşi Edanur Şimşek (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eda Şimşek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Tolunay Şimşek'i, sırtından 8 kez bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay Şimşek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şimşek'in cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından dün öğle saatlerinde şehir mezarlığında defnedildi. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Edanur Şimşek, polis merkezindeki işlemlerinin ardından emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2021'DE İNTERNETTEN TANIŞTIK VE SEVEREK EVLENDİK"

Eda Şimşek'in, sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürdü!
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