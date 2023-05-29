Kocasını öldürüp kendini ihbar etti

Burdur'un Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe (28)- İsmail (32) Işık çifti, dün sabah tartışmaya başladı. Ayşe Işık, evde bulunan çift kırma tabir edilen av tüfeğiyle kocasına ateş etti. İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek ambulans istedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ayşe Işık daha sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.