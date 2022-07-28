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Giriş Tarihi: 28.7.2022 14:04

Kod adı MET… 228 kilo ele geçirildi…

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; kısaca “MET” olarak adlandırılan 228 kilo 920 gram “Metamfetamin” isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kod adı MET… 228 kilo ele geçirildi…
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. İki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 228 kilo 400 gram likit "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 520 gram ise kristal "Metamfetamin" maddesi ele geçirildi. Adreste ayrıca uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 30 litre aseton da bulundu.

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Kod adı MET… 228 kilo ele geçirildi…
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