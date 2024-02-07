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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Konteynerde ders çalışıp üniversiteyi kazandı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Konteynerde ders çalışıp üniversiteyi kazandı
Gaziantep Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşayan ve geçen yıl konteynerde üniversiteye hazırlanan Kemal Yener (19), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü'nü kazandı. Yener, "Konteyner kent kuruldu ve sıcak yuvamız oldu. Okumanın yeri ve zamanı olmaz diyerek üniversiteye konteynerde hazırlandım. Gece gündüz ders çalıştım. Anestezi bölümünü kazandım. O depremde hastanelerde büyük uğraş veren sağlıkçılar aklıma geliyor. Okul bitince ben de onlar gibi hizmet vereceğim" dedi.
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Konteynerde ders çalışıp üniversiteyi kazandı
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