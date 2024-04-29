Konya’da kuyumcu 30 kilo altın ile kaçmıştı: Davada çarpıcı gelişme!

Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, 2019 yılı Temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, yaklaşık 30 kilo altın topladı. Göksu, 23 Temmuz gecesi iş yerini kapattı. Altın veren kişiler, Göksu'ya telefonla da ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı. İstanbul'a birlikte gittiği sevgilisi Özen Yıldırım (40) adına Beşiktaş ilçesinde ev kiraladığı tespit edilen Göksu, 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içinde 100 bin lira ve bin euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift ile iş yerinde satış temsilcisi olan Mehmet Ali Doğan, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

80 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Musa Göksu, "İstanbul'da bir süre kendimi dinledikten sonra tekrar Konya'ya geri dönecektim" diye konuştu. Yargılama sürecinde Göksu ve diğer sanıklar, tahliye edildi. Yargılamanın sonunda Musa Göksu, 8 mağdura yönelik 'güveni kötüye kullanma' suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı. Verilen para cezası ise 24 eşit taksite bölündü. Aynı dosyada yargılanan Mehmet Ali Doğan, 10 yıl hapse mahkum edildi. Özen Yıldırım ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Hasan Göksu ile Mehmet Göksu ise beraat etti.

KENT MERKEZİNDEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

2 kişinin hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 20 yıl hapis cezası kesinleşen Musa Göksu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Göksu'yu kent merkezindeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Göksu, mahkeme tarafından ceza kararı yüzünü okunduktan sonra cezaevine teslim edildi...