Köpeği ezmemek için canından oldu

Kırşehir'de de otomobil kullanıcısı Kadir Şahin (25), Güneykent kavşağı üzerindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için bariyerlere çarptı. Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.Şanlıurfa Suruç'ta ise kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 13 yaşındaki Ecrin A. yaşamını yitirdi, 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.Bursa Orhangazi'de Recep Önez (66) ağaca çarparak devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.Gaziantep'in Nizip ilçesinde ND-400 karayolu istikametine giden 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran hayatını kaybetti.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Alper Efe E. kullandığı otomobile hemzemin geçitte tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ana sınıfı öğretmeni Serpil Biral (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.