Köpeğin yaraladığı çocuk 1 ay sonra okuluna döndü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 8 yaşındaki Mert Dilek, 21 Kasım'da evinin önünde bir sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Dilek'in yüzüne 60 dikiş atılmıştı. Dilek, 36 günlük tedavisinin ardından okuluna kavuştu. Dilek, dün sabah Cumhuriyet İlkokulu'ndaki sınıfına gitti. Mert Dilek'e, annesi Meral ve babası Vural Dilek eşlik etti. Anne Dilek, "Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Allah çocuğumu bana bağışladığı için şükrediyorum. Şimdi yine haberlerde izliyoruz. Çekmeyen bu acıyı anlamaz" dedi. Baba Vural Dilek de "Sorumlulardan şikâyetçiyiz, dava açılmasını bekliyoruz" dedi.