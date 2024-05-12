Köpeklerin psikolojisini bozdular diye ceza yazılmıştı iptal edildi

Esenyurt'ta, 22 Şubat Perşembe günü bir sitenin temizlik şefi Asuman İ. ve site bahçıvanı Sadık F. iddiaya göre, çocuklara saldıran sahipsiz 2 sokak köpeğini alarak Başakşehir'de boş bir araziye bıraktı. Site sakinlerinden birinin şikayet etmesi üzerine Esenyurt Kaymakamlığı, Asuman İ. ve Sadık F.'ye 'Köpeklerin psikolojilerini bozdukları' ve 'Yaşam alanlarından uzaklaştırdıkları' gerekçesiyle toplamda 28 bin 864 lira idari para cezası kesti. Ancak ceza sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sitenin avukatı da duruma itiraz etti. Yeniden yapılan değerlendirmelerin ardından, İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmediğini ve cezanın iptal edildiğini açıkladı.

Davut Gül paylaşımında, "Esenyurt İlçesi'ndeki bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulamasıyla ilgili olarak, tesis edilen uygulama olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.