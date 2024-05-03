Kopya vurgun

İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda; dolandırıcıların, önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini, ardından bu siteden işlem yapmak isteyen vatandaşların kredi kartlarını kopyaladığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların, ülke genelinde faaliyet gösteren kurumsal bir firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller sipariş ettiği belirlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, siparişlerin teslimatı için Eyüpsultan'da verilen bir işyeri adresini fiziki takibe aldı. Siparişleri teslim alan 2 kişi ve işyeri sahibi yakalandı. Adreste ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan 23 cep telefonu ile bir Powerbank cihazı ele geçirildi.