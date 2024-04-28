Haberler Yaşam Haberleri Ekonomist Korhan Berzeg her yerde aranıyor! Bölge sakini anlattı: Ayı, kurt ve domuz...
Giriş Tarihi: 28.4.2024 15:29 Son Güncelleme: 28.4.2024 16:04

Ekonomist Korhan Berzeg her yerde aranıyor! Bölge sakini anlattı: Ayı, kurt ve domuz...

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'deki yazlık evinden 17 Haziran'da ayrıldı. Tam 312 gün sonra evine 4 kilometre uzaklıkta kemik parçalarına rastlandı. Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Berzeg'e ait olduğu kanıtlanırken, ekonomistin kafatası ve bacak kemiklerini arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Çoban Özcan Çakar ise bölgede kurt, ayı, domuz ve çakal gibi yabani hayvanların bulunduğunu açıkladı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Ekonomist Korhan Berzeg her yerde aranıyor! Bölge sakini anlattı: Ayı, kurt ve domuz...

Korhan Berzeg'e ait yeni bulgalar arayan ekipler, ilk kemik parçalarının bulunmasının üzerinden bu yana geçen 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün, Gönen'in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında kalan dere yatağına yoğunlaşan 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çift taraflı olarak arıyor.

BÖLGEDE ÇOBANLIK YAPAN ÖZCAN ÇAKAR'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Kemik parçalarının bulunduğu köyde çobanlık yapan Özcan Çakar (70), bölgede farklı türden ve çok sayıda yabani hayvan olduğunu söyledi. Özcan Çakar, "Korhan Bey köpeği ile beraber köyün etrafında gezerdi ve uzağa gitmezdi. Çok temiz ve iyi bir adamdı ama aniden kayboldu. Sonrasında aramalar yapıldı.

Bir türlü bulamadık. Bölgede kurt, ayı, çakal, domuz, tilki gibi yabani hayvanlar bulunur. Biz hayvanlarımızın başından ayrıldığımızda hemen zarar yaparlar. Ben hayvanlarımın yanından ayrılmış olsam 10 dakika içinde hemen ziyan ederler," dedi.

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Ekonomist Korhan Berzeg her yerde aranıyor! Bölge sakini anlattı: Ayı, kurt ve domuz...
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