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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Kovid-19 kalp kasını bozuyor

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Kardıyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, kalp yetersizliğinin koronavirüse yakalananlarda hayati tehlikeye yol açtığına dikkat çekerek, "Bu dönemde ilaçlarını kesmemeliler" uyarısında bulundu. Yurdakul, "Virüse bağlı hayatını kaybeden hastaların kalp kaslarında enfeksiyona bağlı iltihap görülme olasılığı yüzde 20 gibi yüksek bir ihtimal. Kliniğimizde yatmakta olan hastalarımızda ilk yatış günlerine göre, hastalığın ilerlediği dönemlerde, kalp kası hareketlerinin bir miktar bozulduğu saptandı. Bu sonuç, Kovid-19 enfeksiyonunun kalp kasını bozabildiğini ve kalp yetersizliğine neden olabildiğini gösteriyor. Kronik kalp hastalığı olanlara hareketsiz kalmamalarını öneriyoruz" dedi.

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Kovid-19 kalp kasını bozuyor
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