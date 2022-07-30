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Giriş Tarihi: 30.7.2022 13:47

KPSS lisans konu – soru dağılımı 2022: KPSS lisans sınavında hangi dersler var, kaç soru, kaç dakika sürecek?

KPSS lisans sınavı yarın yapılacak ve adaylar sınav giriş belgelerini çıkarıp son hazırlıklara başladı. Son gün tekrar için adaylar KPSS lisans konuları ve soru dağılımını dikkatle araştırıyor. KPSS lisans dersleri de araştırılan konular arasında. ÖABT, Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan Bilgisi soru sayıları ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu 2022’de adaylara sunuldu. Peki, KPSS lisans sınavında kaç soru var? İşte KPSS lisans konu ve soru dağılımı

KPSS lisans konu – soru dağılımı 2022: KPSS lisans sınavında hangi dersler var, kaç soru, kaç dakika sürecek?

KPSS lisans soru ve konu dağılımları, lisans sınavına az bir süre kalmışken vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Genel Kültür - Genel Yetenek testi, ÖABT ve alan bilgisi testleri, KPSS lisans sınavında yer alacak. KPSS lisans sınavı 31 Temmuz pazar günü yapılacak. KPSS lisans sınavı soru sayıları ve süresi bu sebeple daha fazla aratılıyor. Peki, KPSS lisans sınavı kaç soru var, soru dağılımı nasıl? İşte 2022 KPSS soru ve konu dağılımı!

KPSS LİSANS SORU SAYISI

31 Temmuzda yapılacak KPSS lisans sınavı için soru sayıları aşağıdaki gibidir:

ÖABT testinde 75 soru bulunmaktadır ve 120 dakikdır.

Alan Bilgisi sınavında girilen alanla ilgili 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin toplamında 120 soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.

KPSS LİSANS KONULARI

KPSS'nin Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur. Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.

KPSS 2022 Genel Yetenek sınavında Matematik ve Türkçe, Genel Kültür'de ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler vardır. KPSS lisans konuları aşağıdaki gibidir:

Türkçe Konuları

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam, Anlatım Bozuklukları, Ses ve Yapı Bilgisi, Sözcük ve Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme Kuralları, Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

Tarih Konuları

Selçuklular Dönemi ve Öncesi, Osmanlı Devleti Dönemi

III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

Ulusal Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

Osmanlı Devleti

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları

Anayasa Hukukuna Giriş

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku

KPSS LİSANS SORU DAĞILIMI

Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı için soru dağılımı şu şekildedir:

Genel Yetenek

Türkçe = 30 soru

Matematik = 30 soru

Genel Kültür

Tarih = 28-29 soru

Coğrafya = 18

Vatandaşlık Bilgisi = 9

Güncel Bilgiler = 6

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KPSS lisans konu – soru dağılımı 2022: KPSS lisans sınavında hangi dersler var, kaç soru, kaç dakika sürecek?
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