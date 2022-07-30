KPSS lisans konu – soru dağılımı 2022: KPSS lisans sınavında hangi dersler var, kaç soru, kaç dakika sürecek?

KPSS lisans soru ve konu dağılımları, lisans sınavına az bir süre kalmışken vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Genel Kültür - Genel Yetenek testi, ÖABT ve alan bilgisi testleri, KPSS lisans sınavında yer alacak. KPSS lisans sınavı 31 Temmuz pazar günü yapılacak. KPSS lisans sınavı soru sayıları ve süresi bu sebeple daha fazla aratılıyor. Peki, KPSS lisans sınavı kaç soru var, soru dağılımı nasıl? İşte 2022 KPSS soru ve konu dağılımı!
KPSS LİSANS SORU SAYISI
31 Temmuzda yapılacak KPSS lisans sınavı için soru sayıları aşağıdaki gibidir:
ÖABT testinde 75 soru bulunmaktadır ve 120 dakikdır.
Alan Bilgisi sınavında girilen alanla ilgili 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin toplamında 120 soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
KPSS LİSANS KONULARI
KPSS'nin Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur. Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.
KPSS 2022 Genel Yetenek sınavında Matematik ve Türkçe, Genel Kültür'de ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler vardır. KPSS lisans konuları aşağıdaki gibidir:
Türkçe Konuları
Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam, Anlatım Bozuklukları, Ses ve Yapı Bilgisi, Sözcük ve Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözel Mantık
Matematik Konuları
Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme Kuralları, Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri
Coğrafya Konuları
Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
Tarih Konuları
Selçuklular Dönemi ve Öncesi, Osmanlı Devleti Dönemi
III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
Ulusal Kurtuluş Savaşı
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
Osmanlı Devleti
Atatürk İlke ve İnkılapları
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Vatandaşlık Konuları
Hukukun Temel Kavramları
Anayasa Hukukuna Giriş
Yasama
Yürütme
Yargı
İdare Hukuku
KPSS LİSANS SORU DAĞILIMI
Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı için soru dağılımı şu şekildedir:
Genel Yetenek
Türkçe = 30 soru
Matematik = 30 soru
Genel Kültür
Tarih = 28-29 soru
Coğrafya = 18
Vatandaşlık Bilgisi = 9
Güncel Bilgiler = 6