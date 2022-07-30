KPSS lisans konu – soru dağılımı 2022: KPSS lisans sınavında hangi dersler var, kaç soru, kaç dakika sürecek?

KPSS LİSANS KONULARI

KPSS'nin Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur. Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.

KPSS 2022 Genel Yetenek sınavında Matematik ve Türkçe, Genel Kültür'de ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler vardır. KPSS lisans konuları aşağıdaki gibidir:

Türkçe Konuları

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam, Anlatım Bozuklukları, Ses ve Yapı Bilgisi, Sözcük ve Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme Kuralları, Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri