Küçük kuzenlerin 16 yıllık cinayet davasında yeni gelişme! Savcılık soruşturmanın genişletilmesini talep etti

Balıkesir'e bağlı Savaştepe ilçesi Karacalar mahallesinde yaşayan iki küçük kuzen Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak evden okula diyerek çıkmış ve ortadan kaybolmuştu. Her yerde kızlarını arayan aileler 44 gün aradan sonra gelen haberle adeta yıkılmıştı.

İki kuzen, Çamurlu mahallesi yakınlarında bir menfezde poşete sarılı halde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yaklaşık 16 yıldır devam eden davalarda önemli bir gelişme yaşandı. 2'si tutuklu 4 kişinin yargılandığı davada, duruşma savcısı, 11 maddelik soruşturmanın genişletilmesini istedi.



MUHTAR VE AZALARIYLA BİRLİKTE 10 KİŞİ DAHA DİNLENECEK



Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, soruşturmanın genişletilmesi kararıyla birlikte o dönemin köy muhtarı, muhtar azaları ve iki kuzenin dedelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin daha 12 Ocak 2022 tarihindeki duruşmada dinleneceğini söyledi. Erenci, duruşmada tüm tanıkların dinlenebilmesi için de duruşma saatinin erkene alındığını belirtti.





AİLELER UMUTLU



Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın aileleri ise Ocak ayında yapılacak olan ve 10 tanığın daha dinleneceği duruşmadan umutlu olduklarını ve duruşmanın ardından tutuksuz yargılanan 2 zanlının daha gereken cezayı alacağından umutlu olduklarını dile getirdi.



Hatırlanacağı üzere, 12 Mart 2006 günü ortadan kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan küçük kızların davalarında şüpheli olarak aranan S.Y., A.Y., Y.E ve A.Ç. isimli 4 zanlı 11 sene sonra 2017 yılında İzmir Bergama'da gözaltına alınmıştı. Küçük kızların tırnak aralarındaki DNA örnekleri uyuşmayan zanlılar serbest bırakılmıştı. Ailelerin itirazı üzerine tekrar yapılan DNA testi sonucu S.Y ve A.Y tekrar tutuklanmıştı.