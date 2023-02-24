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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Adıyaman’da depremden 25 saat sonra kardeşiyle birlikte enkazdan çıkarılan Fatma Zehra Delice, Kocaeli’nde, kendisini kurtaran ekip tarafından çiçeklerle karşılandı

Kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı
Ortaokul öğrencisi Delice (11), deprem felaketine Alitaşı Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nda ailesiyle yakalandı. Yıkıntıların altında 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Talha ile kurtarılmayı bekleyen Delice, enkazdaki yerlerini tespit eden dayısı Ahmet Çınar'ın su ve yiyecek vermesiyle hayatta kalmayı başardı. Anne babasını felakette kaybeden Delice'nin yardımına, dayısı Çınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ekibi koştu. Ekip, zorlu uğraşlar sonucu iki kardeşi depremin 25. saatinde yıkıntılar arasından kurtardı.




Muhammet Talha'nın tedavisine Ankara'da devam edilirken, hayati riski bulunan Fatma Zehra Diyarbakır'da iki ayağının ampute edilmesinin ardından ambulans uçakla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi'ne getirildi. GESOTİM ekipleri tarafından burada çiçeklerle karşılanan Delice, enkazın altında kardeşiyle 25 saat kaldıklarını söyledi. Dayısının sürekli yanlarında olduğunu anlatan Delice, "Dayım yanımızdaydı, bize su ve yiyecek verdi. Kardeşimle aynı odadaydık. Onunla enkaz altında birlikteydik, konuşabiliyorduk. Daha sonra çok bir şey hatırlayamıyorum" dedi. GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, Fatma Zehra'yı yeniden görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. AA

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Kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı
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