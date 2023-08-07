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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Kurtarmaya çalıştığı gençle birlikte boğuldu

Kurtarmaya çalıştığı gençle birlikte boğuldu
Erciş Belediyesi aile plajından Van Gölü'ne giren 17 yaşındaki Muhammet Kabir Paçal, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu gören Murat Koç, göle girerek Paçal'ı kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi. Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybaderken, Pacal'ın cansız bedeni ise ekipler tarafından gölde bulundu.
Öte yandan Ankara Kızılcahamam'da baraja giren Emre Y. (18), Samsun'un Kavak ilçesinde göle giren Seçkin Kılıç (36), Gazianhtep İslahiye'de sulama kanalına giren Hüseyin Çelik (17) ve Bartın'da Gergece Şelalesi'ne giren Mustafa Eyidoğun (30) boğularak yaşamını yitirdi.

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Kurtarmaya çalıştığı gençle birlikte boğuldu
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