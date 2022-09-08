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Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:42

Kurtulmak için abisine sığındı! 'Hayır' cevabını alınca kendini astı

Mersin’de Celile Hami (20), dini nikahla birlikte yaşadığı Fadıl Hakim’in (25) psikolojik ve fiziksel şiddetinden kaçıp ağabeyi Muhammed Hami’nin (27) evine sığındı. Ağabeyi tarafından kabul edilmeyen Celile Hami, evin çatısındaki odunlukta, ipe asılı halde bulundu.

DHA
Kurtulmak için abisine sığındı! ’Hayır’ cevabını alınca kendini astı

Suriye'nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle Türkiye'ye gelen Celile Hami, 2 sene önce Fadıl Hakim ile dini nikah kıyıp, Mersin'e yerleşti. Hakim, iddiaya göre bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşadığı Celile Hami'ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada hamile kalan Celile Hami, 2 ay önce Fadıl Hakim'in darbetmesi sonucu bebeğini düşürdü. Fadıl Hakim'in şiddetine dayanamayan Celile Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami'nin, Yüreğir ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine geldi.



'O SENİN KOCAN'

Aldatmakla suçlanıp, sürekli şiddet gördüğünü ağabeyine anlatan Celile Hami, Hakim'den kurtulmak ve yanlarında kalmak istediğini söyledi. Muhammed Hami ise "O senin kocan. Onun yanına döneceksin. Burada kalamazsın" dedi.

Dün sabah saatlerinde çamaşır sermek için 3 katlı binanın çatısına çıkan komşuları, Celile Hami'yi odunlukta ipe asılı halde buldu. Olayı öğrenip çatıya çıkan Muhammed Hami, kardeşini kucaklayıp aşağı indirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Celile Hami'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Celile Hami'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kurtulmak için abisine sığındı! 'Hayır' cevabını alınca kendini astı
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