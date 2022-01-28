Kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşınıyor



Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu. Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.