Kusursuz dans

Engelli bireylerin sosyalleşmeleri ve özgüvenlerinin arttırılması amacıyla Düzce Belediyesi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kusursuz Ekip" projesinde, belediyenin işlettiği Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireylere 6 ay boyunca halk oyunları eğitimi verildi. Down sendromlu, hafif zihinsel ve bedensel engelli 14 kişiden oluşan ve projenin ismini alan topluluk, haftada 2 gün dans eğitmenlerinin gözetiminde yaptıkları çalışmaların ardından ailelerine hünerlerini sergiledi.Konuralp Antik Tiyatrosu'ndaki gösterimde de izleyenlerin beğenisini kazanan engelliler, Belediye Kültür Merkezi'nde yaptıkları provalarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki gösteri yapmaya hazırlanıyor. Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, "Her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındayız, arkasındayız, hep destek tam destek diyoruz. Gençler çok istekli, benden iyi oynuyorlar" dedi. Dowm sendromlu 27 yaşındaki Oğuz Kaan Sarıbaş, özellikle Kafkas oyunlarında çok iyi olduklarını söyledi. 32 yaşındaki Burcu Doğanyiğit'in annesi Gülser Doğanyiğit de çocuklarının yapamayacakları hiçbir şey olmadığını ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.