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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:31

Kütahya'da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'nın Emet ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA
Kütahya’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'daki kaza, geç saatlerde Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere şehitliği mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı TIR, karşı yönden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Korkmaz, eşi Ezga Korkmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif Korkmaz yaralandı. Yan yatan TIR'ın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ise ağır yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Keskin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza nedeniyle kapanan Emet-Tavşanlı kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kütahya'da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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