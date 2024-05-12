Kütahya’da nişan töreninden dönen otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.P. yönetimindeki kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolu Aslanapa ilçesi yakınlarında, aynı yönde seyreden M.A.A.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 19 yaşındaki Sevim Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.A. ile aynı araçtaki H.A., H.D., Z.Ç. ve Y.Ç. ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki ailenin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan töreninden döndükleri öğrenildi. Kamyonet sürücü M.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.