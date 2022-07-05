Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Türk hekimlerince tedavi ediliyor

HAVA AMBULANSLARI BEKLİYOR



Hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılanması için çalıştıklarını belirten Erbaş, "Devletimizin hava ambulans hizmeti de var. İhtiyaç olduğu zaman Sağlık Bakanlığımızın her türlü imkanını hastalarımız için burada harekete geçiriyoruz." dedi.



Erbaş, ziyaret ettiği hastalara ve sağlık personeline gül takdim etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, uzun yıllardır çalışan hastanede 40 civarında uzman doktor ile hizmet verildiğini ifade etti.





HASTALAR DA VAKFESİNİ YAPACAK



Arefe gününün yaklaştığını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti: "Arafat'ta vakfeye çıkıncaya kadar hastalarımızın taburcu olacağını umut ediyoruz. Tabii eğer taburcu olamayanlar olursa bizim kendilerini Arafat'a çıkarıp vakfe yaptırma imkanlarımız var. Arafat'ta sahra çadır hastanesi dediğimiz bir hastane de kuruyoruz hiç olmazsa onlar vakfelerini yapsınlar diye."





HASTANEMİZ, İFTİHAR VESİLESİDİR



"Devletimizin imkanlarını hamdolsun burada da görüyoruz, yani bir ambulans uçağa varıncaya kadar ihtiyaç olursa hemen devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ambulans uçağı gönderiyor ve buradan hasta olan yani gitmesi gereken hacı adaylarımızı, hacılarımızı göndermeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah bu noktada Mekke'de Türkiye olarak tekiz, bu da bizim için bir iftihar vesilesidir. Cenab-ı Hak devletimizi, milletimizi, vatanımızı ilelebet payidar eylesin inşallah."



HASTALAR GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN



Erbaş'ın, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalardan Yaşar Hasanoğlu, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'ye buradan bakacaksın, Türkiye'nin kıymetini buradan anlayacaksın." ifadesini kullandı. İstanbul'dan, kutsal topraklara gelen ve rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi gören Zahide Çiftçi, tedavi sürecindeki memnuniyetini ifade etti.

