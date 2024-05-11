Kuyumcu kız arkadaşı ile yürürken silahlı saldırıya uğradı

İstnabul'un Şişli ilçesindeki Kuştepe Mahallesi Benek Sokak'ta dün 21.30 sıralarında kuyumcu olduğu öğrenilen Suat Gonçe, sokakta kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada, kendisini bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkasından gelerek Gonçe'yi sağ ayağından vuran şüpheli, geldiği yöne koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekip çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı Suat Gonçe, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Gonçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganı tespit etmek için çalışmalara başlayan polis, kız arkadaşı M.H.A.'dan, Suat Gonçe'nin olay öncesi tanımadığı bir kişiyle telefonda tartıştığını öğrendi. Araştırma sonucu, Gonçe'nin telefonda tartıştığı kişinin Selçuk A. olduğunu tespit edildi. M.H.A. tarafından saldırgan olarak teşhis edilen Selçuk A., değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda bulunamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.