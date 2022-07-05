Haberler Yaşam Haberleri KYK bayramdan önce yatar mı, belli oldu mu? Kurban bayramı tatili öncesi KYK ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 09:49

KYK bayramdan önce yatar mı, belli oldu mu? Kurban bayramı tatili öncesi KYK ne zaman yatacak?

KYK bayramdan önce yatar mı, belli oldu mu? Kurban bayramı tatili öncesi KYK ne zaman yatacak?

Kurban bayramına çok az bir süre kaldı ve öğrenciler ile birçok emekli tatilin tadını çıkarmak istiyor. 9 güne çıkacak tatil ile birlikte öğrenciler alacakları burs ve kredilerle paralarını harcamak, bayramlık almak istiyorlar. Bu sebepten dolayı KYK bayramdan önce yatar mı sorusu soruluyor. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan henüz bir bilgi yok. Pek, bayramdan önce KYK yatacak mı, belli mi? İşte kurban bayramı ve detayları!

KYK bursu ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Kurban Bayramı 9 gün olacak ve normalde KYK ödeme tarihleri içerisinde bayram tatili oluyor. Bu sebeple bayramdan önce KYK yatacak mı, belli mi sorusu yöneltiliyor. Öğrenciler burslarının erkenden yatmasını bekliyor. Peki, KYK bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURSU KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi. Ödemelerin bayrama denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor. Yine de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.

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2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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KYK bayramdan önce yatar mı, belli oldu mu? Kurban bayramı tatili öncesi KYK ne zaman yatacak?
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