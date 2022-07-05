KYK bayramdan önce yatar mı, belli oldu mu? Kurban bayramı tatili öncesi KYK ne zaman yatacak?

KYK bursu ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Kurban Bayramı 9 gün olacak ve normalde KYK ödeme tarihleri içerisinde bayram tatili oluyor. Bu sebeple bayramdan önce KYK yatacak mı, belli mi sorusu yöneltiliyor. Öğrenciler burslarının erkenden yatmasını bekliyor. Peki, KYK bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar