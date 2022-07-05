KYK bayramdan önce yatar mı, belli oldu mu? Kurban bayramı tatili öncesi KYK ne zaman yatacak?

KYK bursu ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Kurban Bayramı 9 gün olacak ve normalde KYK ödeme tarihleri içerisinde bayram tatili oluyor. Bu sebeple bayramdan önce KYK yatacak mı, belli mi sorusu yöneltiliyor. Öğrenciler burslarının erkenden yatmasını bekliyor. Peki, KYK bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi. Ödemelerin bayrama denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor. Yine de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.