Haberler Yaşam Haberleri Lacivert Dergi 102. sayısında “Bilimcilik” dosyasıyla raflarda yerini alıyor
Giriş Tarihi: 31.5.2023 12:06 Son Güncelleme: 31.5.2023 12:07

Lacivert Dergi 102. sayısında “Bilimcilik” dosyasıyla raflarda yerini alıyor

“Bilimcilik” dosyasında TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile “Türkiye bilim ve teknolojide yön çizen bir konumda” başlığıyla gençlerimizin bilim ve teknoloji ışığında yetişmesinin önemini, hızla gelişen milli projeleri, tarihimizde ilkleri gerçekleştirdiğimiz uzay çalışmalarını, ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaları detaylıca konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor.

Lacivert Dergi 102. sayısında “Bilimcilik” dosyasıyla raflarda yerini alıyor

Bir diğer söyleşi ise bilime biçilen roller, geçmişimizdeki bilim arayışları, din-bilim tartışmaları, Kilise'nin din-bilim çatışmasındaki rolü gibi pek çok meseleden bahseden Alper Bilgili ile gerçekleştirdiğimiz "Bilim ile din ilişkisi "çatışma" gibi basit bir formülle açıklanamaz" isim bir röportaj oluyor. Dosyada Mustafa Kaçar ile Müslüman coğrafyasının Altın Çağı'nı, İslam ve Batı medeniyetlerini ve Fuat Sezgin'in Müslümanların bilimsel mirasları üzerine çalışmalarını "Bizim Fuat Sezgin olacak insanlara ihtiyacımız var" başlığıyla tartıştığımız bir röportaj bulunuyor. Ayrıca dosyada Lacivert Yazı İşleri "ChatGPT: Dünyayı ele geçirmek gibi bir niyetim yok" başlığıyla son günlerin popüler uygulaması ChatGPT ile bilim hakkında bir söyleşi yapıyor.

Dosyada Enis Doko "Bilimciliğin tarihsel serüveni" başlığıyla mantıksal pozitivizmle birlikte güç kaybeden bilimciliğin, 21. yüzyılda popüler bir hareket olan yeni ateizm ile kitlelere hızla yayılmasını ele alıyor. Birol Biçer "İdeolojik bilimin kaçınılmaz dejenerasyonu" başlığıyla bilimin politize edilmesi ve giderek ideolojikleştirilmesini detaylıca anlatıyor. Hakkı Öcal "Yunus Emre soruyor: "Okumaktan murat ne?" başlığıyla Mutasavvıflara göre insanın bilime karşı duyduğu tabii eğilimin sebebini her bilgi edinme çabasının Allah'ı bilmeye biraz daha yaklaşmak olduğunu anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Büşra Bağdat "E- vaizler: Dinin teknolojiyi araçsallaştırması " başlığıyla farklı dini grupların dijital platformlarda var olma çabasından bahsediyor. Maide Barış "Leyleklerden kuluçkaya: Üremede devrim mi darbe mi?" isimli yazısında yeni üreme teknolojilerinin üreme anlayışımızı kökünden değiştirdiğini anlatıyor. Ahmet Dağ "Bilim ve teknoloji çığır mı açıyor çığ mı düşürüyor?" isimli yazıda bilim ve teknolojinin sağlıklı bir şekilde yönlendirilmediği takdirde birtakım sorunların ortaya çıkacağından bahsediyor. Tuba Kaplan "Psikoloji bilimin karşısında mı, kıyısında mı?" isimli yazısında artan teknolojiyle başka yandan da ruhsal olarak bir çöküşe mi maruz bırakılıyoruz sorusuna cevap arıyor. Gökhan Ergür "Bizi psikologların elinden kim kurtaracak?" başlığıyla psikologların sürekli bir yerlerde bir şeyler söyleyip, fikir beyan etmesinden bahsediyor. Eda Dikmen "21. Yüzyıla damga vuran bilim olayları" başlıklı yazısında 2000'li yıllarda yapılan icatları, buluşları ve keşifleri anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Mehmet Necdet "Bilime sahtekârlık karışınca" isimli yazısında araştırma ve deney sonuçlarını çarpıtan ya da keşfedeceği şeyi önceden kendi yerleştiren bilim insanları ve yaptıklarını anlatıyor. Dosyanın diğer makaleleri ise Teyfur Erdoğdu'nun "Tarih bilim midir sanat mı?", Faruk Günindi'nin "Bilim ve bilimcilik", Ayşe Coşkun'un "Cumhuriyet döneminde engellenen teknolojik hamleler" isimli yazıları oluyor.

Hayat bilgisi bölümünde bu ay Saliha Erdim "Kendimi korumak ve geliştirmek istiyorsam ona uygun davranmalıyım" başlığıyla insanın kendini geliştirmek için neler yapması gerektiğini anlatıyor. İbrahim Altay'ın "İbrahim Efendi'nin Astral Seyahatleri" ve Necdet Subaşı'nın "Türkiye: güzel memleket" yazıları bu sayıda yer alıyor. Başrollerde İstanbul, Dünya Haber ve Asabi Astrolog ile zenginleşen dergide "3 Soru 3 Cevap'a bu ay "Çocuklar için çalışmak geleceğe mesaj yollamak gibi" diyen Nur Dombaycı konuk oluyor.

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Lacivert Dergi 102. sayısında “Bilimcilik” dosyasıyla raflarda yerini alıyor
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